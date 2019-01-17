Парубий объявил об исключении Тимошенко из фракции НФ

Фото: Юрий Тимошенко (nfront.org.ua)

Такое решение было принято на заседании фракции

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил об исключении народного депутата Юрия Тимошенко из состава фракции "Народный фронт". Об этом он объявил перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщение об исключении из фракции Тимошенко появилось также на сайте "Народного фронта". Отмечается, что такое решение было принято на заседании фракции.

"Фракция постановила исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов", - объявил причины исключения руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Напомним, в ноябре Парубий объявил о выходе из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе.

РБК-Украина писало, сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной Раде.