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Парубий объявил о выходе Бакулина, Дунаева и Иоффе из фракции "Оппоблок"

Новости » Политика    22.11.2018 - 10:19
Парубий объявил о выходе Бакулина, Дунаева и Иоффе из фракции "Оппоблок"
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из фракции Оппоблок вышли три депутата

Председатель Верховной рады Андрей Парубий огласил о выходе из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Украины Бакулина Евгения Николаевича, Дунаева Сергея Владимировича и Иоффе Юрия Яковлевича из состава депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины 8-го созыва", - сказал Парубий.

Напомним, 20 ноября сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной раде.

20 ноября в Верховной раде Украины была создана депутатская группа "Оппозиционная платформа - За життя", в состав которой вошли 19 парламентариев. В группе будут два сопредседателя - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

22 ноября народного депутата Вадима Новинского избрали главой фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде.

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