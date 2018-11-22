Парубий объявил о выходе Бакулина, Дунаева и Иоффе из фракции "Оппоблок"

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из фракции Оппоблок вышли три депутата

Председатель Верховной рады Андрей Парубий огласил о выходе из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Украины Бакулина Евгения Николаевича, Дунаева Сергея Владимировича и Иоффе Юрия Яковлевича из состава депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины 8-го созыва", - сказал Парубий.

Напомним, 20 ноября сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной раде.

20 ноября в Верховной раде Украины была создана депутатская группа "Оппозиционная платформа - За життя", в состав которой вошли 19 парламентариев. В группе будут два сопредседателя - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

22 ноября народного депутата Вадима Новинского избрали главой фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде.