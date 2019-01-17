Парубій оголосив про виключення Тимошенка з фракції НФ

Фото: Юрій Тимошенко (nfront.org.ua)

Таке рішення було ухвалене на засіданні фракції

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про виключення народного депутата Юрія Тимошенка зі складу фракції "Народний фронт". Про це він оголосив перед закриттям вечірнього пленарного засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомлення про виключення із фракції Тимошенка з'явилося також на сайті "Народного фронту". Зазначається, що таке рішення було ухвалене на засіданні фракції.

"Фракція постановила виключити зі свого складу народного депутата Тимошенка Юрія Володимировича за втрату зв’язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань", - оголосив причини виключення керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Нагадаємо, у листопаді Парубій оголосив про вихід з фракції "Опозиційний блок" у парламенті народних депутатів Євгена Бакуліна, Сергія Дунаєва і Юлія Іоффе.

РБК-Україна писало, співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і нардепа Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній Раді.