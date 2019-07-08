ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парубий просит СБУ и Нацраду вмешаться в ситуацию с телемостом

Новости » Политика    08.07.2019 - 11:35
Парубий просит СБУ и Нацраду вмешаться в ситуацию с телемостом
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава парламента также просит Нацраду лишить телеканал Newsone лицензии

Проведение телемоста с Россией является откровенной провокацией пророссийских сил. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий во время открытия согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента призвал Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины.

"Я хочу призвать сегодня СБУ немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Также я призываю Нацраду по вопросам телевидения и радиовещания провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении лицензии на вещание антиукраинских СМИ. Они убивали и убивают украинцев, а сегодня хотят об этом поговорить. Реакция государства на эту прямую попытку информационного прорыва врага должна быть жесткой... Я убежден, телемост не имеет права состояться на этой неделе и когда-либо", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил возможное проведение телемоста украинским телеканалом и государственным российским телеканалом.

Подчеркнем, секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. В СНБО работают над решениями.

Как писало РБК-Украина, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".

Парубий назвал последний день работы Рады восьмого созыва Парубий надеется, что Зеленский подпишет закон об импичменте до 10 июля
Новости Украины Служба безопасности УкраиныАндрей Парубийтелеканалы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь