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В СНБО прокомментировали телемост с Россией

Новости » Политика    08.07.2019 - 09:16
В СНБО прокомментировали телемост с Россией
Фото: секретарь СНБО Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данилюк заявил, что в СНБО работают над решениями

Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook секретаря.

По его словам, Украина должна "реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в СНБО работают над решениями.

"Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный енергоресурсний бизнес. Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России", - написал он.

В СНБО прокомментировали телемост с Россией

В свою очередь, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".

Отметим, что в Нацсовет по вопросам телерадиовещания, а также в службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины уже поданы жалобы по поводу телемоста.

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