Парубій просить СБУ і Нацраду втрутитися у ситуацію із телемостом

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава парламенту також просить Нацраду позбавити телеканал Newsone ліцензії

Проведення телемосту з Росією є відвертою провокацією проросійських сил. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час відкриття погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту закликав Службу безпеки України негайно відреагувати на грубе порушення законів України.

"Я хочу закликати сьогодні СБУ негайно відреагувати на грубе порушення законів України. Також я закликаю Нацраду з питань телебачення та радіомовлення провести засідання і розглянути питання позбавлення ліцензії на мовлення антиукраїнських ЗМІ. Вони вбивали і вбивають українців, а сьогодні хочуть про це поговорити. Реакція держави на цю пряму спробу інформаційного прориву ворога має бути жорсткою... Я переконаний, телеміст не має права відбутись цього тижня і будь-коли", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудила можливе проведення телемосту українським телеканалом і державним російським телеканалом.

Підкреслимо, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що Україні пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філією у Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами. У РНБО працюють над рішеннями.

Як писало РБК-Україна, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії".