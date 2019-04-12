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Парубий назвал Зеленского "модернизированным Януковичем"

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 10:58
Парубий назвал Зеленского "модернизированным Януковичем"
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Зеленский, по мнению Парубия, может повторить судьбу Партии регионов и Януковича

Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "модернизированной версией" Виктора Януковича. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что Зеленский пытается подать себя как кандидата, который представляет новое поколение.  

"Но когда я читаю программу, я вижу то же самое, что видел пять лет назад у Партии регионов и Януковича…Нет ничего нового, мы все это уже слышали. Это просто модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам подать", - отметил Парубий.  

 

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины.

Накануне из-за видеоролика с участием Зеленского открыли уголовное дело. На этом видео кандидата якобы сбивает грузовик. В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к этому видео. Кроме того, полиция проверяет возможное наличие угрозы жизни или здоровью Зеленского.

 

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