В штабе Порошенко заявили о непричастности к скандальному видео с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее полиция открыла дело из-за скандального видео с Зеленским

В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура. Об этом заявили в штабе Порошенко.

В штабе заявили, что имеют никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", - отмечают в штабе Порошенко.

Напомним, по факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского открыто уголовное производство. По результатам мониторинга социальных сетей, Нацполицией были выявлены факты распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента якобы сбивает грузовик.

Сейчас продолжается проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления. Кроме того, полиция проверяет возможное наличие угрозы его жизни или здоровью.