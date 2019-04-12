Парубій назвав Зеленського "модернізованим Януковичем"

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Зеленський, на думку Парубія, може повторити долю Партії регіонів і Януковича

Спікер Верховної ради Андрій Парубій вважає кандидата в президенти України Володимира Зеленського "модернізованою версією" Віктора Януковича. Про це він заявив на Київському форумі з безпеки, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що Зеленський намагається подати себе як кандидата, який представляє нове покоління.

"Але коли я читаю програму, я бачу те ж саме, що бачив п'ять років тому у Партії регіонів і Януковича...Немає нічого нового, ми все це вже чули. Це просто модернізована версія Януковича, яку нам намагаються подати", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону Зеленського перед другим туром виборів президента України.

Напередодні через відеоролик за участю Зеленського відкрили кримінальну справу. На цьому відео кандидата нібито збиває вантажівка. У штабі чинного президента Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до цього відео. Крім того, поліція перевіряє можливу наявність загрози життю або здоров'ю Зеленського.