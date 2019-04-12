ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парубій назвав Зеленського "модернізованим Януковичем"

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 10:58
Парубій назвав Зеленського "модернізованим Януковичем"
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Зеленський, на думку Парубія, може повторити долю Партії регіонів і Януковича

Спікер Верховної ради Андрій Парубій вважає кандидата в президенти України Володимира Зеленського "модернізованою версією" Віктора Януковича. Про це він заявив на Київському форумі з безпеки, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що Зеленський намагається подати себе як кандидата, який представляє нове покоління.

"Але коли я читаю програму, я бачу те ж саме, що бачив п'ять років тому у Партії регіонів і Януковича...Немає нічого нового, ми все це вже чули. Це просто модернізована версія Януковича, яку нам намагаються подати", - зазначив Парубій.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону Зеленського перед другим туром виборів президента України.

Напередодні через відеоролик за участю Зеленського відкрили кримінальну справу. На цьому відео кандидата нібито збиває вантажівка. У штабі чинного президента Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до цього відео. Крім того, поліція перевіряє можливу наявність загрози життю або здоров'ю Зеленського.

 

Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського є його адвокатом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийАндрій ПарубійЯнукович
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся