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Нацполиция усилила охрану Зеленского перед вторым туром

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 01:39
Нацполиция усилила охрану Зеленского перед вторым туром
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Государственная охрана была предоставлена Зеленскому с первого тура выборов

Национальная полиция усилила охрану кандидата Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Аваков отметил, что Зеленского охраняли еще с первого тура, а после его выхода во второй тур была усилена.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - заявил Аваков.

Ранее штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной.

Напомним, 11 апреля по факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского открыто уголовное производство.

По результатам мониторинга социальных сетей, Нацполицией были выявлены факты распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.
 

 

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