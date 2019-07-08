Парубий назвал условие назначения Пристайко главой МИД

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

До рассмотрения вопроса в сессионном зале решение должен принять профильный комитет ВР

Верховная рада сможет рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко главой Министерства иностранных дел при условии принятия решения профильным комитетом. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что для рассмотрения вопроса в четверг решение комитет должен принять в среду.

"В Верховной раде находится ряд представлений от президента Украины. Если будет принято решение по поводу назначения главой МИД Пристайко, в четверг мы сможем перейти к принятию решения. Если в среду комитет иностранных дел примет профессиональное решение, мы будем иметь возможность в четверг рассмотреть и кадровый вопрос, и также отчет наших ВСК", - заявил Парубий.

Новость дополняется