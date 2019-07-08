Парубій назвав умову призначення Пристайка главою МЗС

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

До розгляду питання у сесійній залі рішення має прийняти профільний комітет ВР

Верховна рада зможе розглянути подання президента Володимира Зеленського про призначення Вадима Пристайка главою Міністерства закордонних справ за умови прийняття рішення профільним комітетом. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що для розгляду питання у четвер рішення комітет має прийняти у середу.

"У Верховній раді знаходиться ряд подань від президента України. Якщо буде прийнято рішення з приводу призначення главою МЗС Пристайка, в четвер ми зможемо перейти до прийняття рішення. Якщо в середу комітет закордонних справ прийме фахове рішення, ми будемо мати змогу в четвер розглянути і кадрове питання, і також звіт наших ТСК", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше Парубій анонсував, що подання президента Володимира Зеленського про призначення міністра закордонних справ та інші кадрові питання Верховна рада зможе розглянути в ході пленарного засідання у наступний четвер, 11 липня.

Як писало РБК-Україна, Зеленський просить Верховну раду невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Також глава держави наполягає на розгляді нардепами призначення Пристайка.

Варто відзначити, 27 червня Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.