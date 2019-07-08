ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парубій назвав умову призначення Пристайка главою МЗС

Новини » Політика    08.07.2019 - 12:22
Парубій назвав умову призначення Пристайка главою МЗС
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

До розгляду питання у сесійній залі рішення має прийняти профільний комітет ВР

Верховна рада зможе розглянути подання президента Володимира Зеленського про призначення Вадима Пристайка главою Міністерства закордонних справ за умови прийняття рішення  профільним комітетом. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що для розгляду питання у четвер рішення комітет має прийняти у середу.

"У Верховній раді знаходиться ряд подань від президента України. Якщо буде прийнято рішення з приводу  призначення главою МЗС Пристайка, в четвер ми зможемо перейти до прийняття рішення. Якщо в середу комітет закордонних справ прийме фахове рішення, ми будемо мати змогу в четвер розглянути і кадрове питання, і також звіт наших ТСК", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше Парубій анонсував, що подання президента Володимира Зеленського про призначення міністра закордонних справ та інші кадрові питання Верховна рада зможе розглянути в ході пленарного засідання у наступний четвер, 11 липня.

Як писало РБК-Україна, Зеленський просить Верховну раду невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Також глава держави наполягає на розгляді нардепами призначення Пристайка.

Варто відзначити, 27 червня Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.

Парубій скликає позачергове засідання Ради Парубій просить СБУ і Нацраду втрутитися у ситуацію із телемостом
Новини України Андрій ПарубійМЗС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся