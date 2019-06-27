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Зеленский: я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ

Новости » Политика    27.06.2019 - 16:31
Зеленский: я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский раскритиковал Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский не видел  ответа Министерства иностранных дел в ответ на ноту Российской федерации по украинским морякам. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский напомнил о том, что Верховная рада отклонила его представление на освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел, несмотря на заявление министра о желании уйти в отставку.

"Мне очень не нравится, как действует, а точнее бездействует Верховная рада", - сказал он.

Зеленский заявил о том, что это привело с таким последствиям: "Я узнаю о наших международных шагах из интернета".

В качестве примера он привел пример ноту, которую Украина получила от Российской федерации относительно возвращения моряков и о ноте в ответ, которую послал МИД.

После этого Зеленский сообщил о том, что он намерен рассказать суть того, что происходит "простым человеческим языком".

"Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ.

Ранее  МИД Украины сообщило о том, что Российская Федерация готова передать Украине захваченных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал его вернуть захваченных моряков.

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