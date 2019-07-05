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Кадровые вопросы Зеленского Рада сможет рассмотреть 11 июля

Новости » Политика    05.07.2019 - 16:03
Кадровые вопросы Зеленского Рада сможет рассмотреть 11 июля
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для рассмотрения в сессионном зале должны быть решения профильных комитетов

Представления президента Владимира Зеленского о назначении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы Верховная рада сможет рассмотреть в ходе пленарного заседания в следующий четверг, 11 июля. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что для рассмотрения необходимы решения профильных комитетов.

"Кадровые вопросы я предложу рассмотреть 11 июля", - заявил Парубий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Также глава государства настаивает на рассмотрении нардепами назначения главой МИД Вадима Пристайко.

Как писало РБК-Украина ранее, анонсировалось, что президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит ВР уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Так, 27 июня Зеленский публично обвинил министра иностранных дел в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.

В свою очередь Климкин 1 июля заявил, что уходит в отпуск. Глава МИД сообщил, что своим предложением об украинских моряках РФ пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей ПарубийВерховная Рада
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