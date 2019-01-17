Парубій назвав історичні закони січня 2019 року

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Історичним є закон про перехід церковних громад

У січні Верховна рада 2019 року ухвалила низку історичних законів. Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ця сесія вона без сумніву є історичною сесією, як і кожна з заключних сесій. Хочу вам нагадати тим всім, хто говорив, що Рада не буде працювати в січні. Український парламент ще раз продемонстрував свою відповідальність. Ми не просто працювали в січневий тиждень. Ми прийняли історичні закони", - повідомив Парубій.

За його словами, одним з них є закон про закупівлю послуг оборонного призначення.

"Це безпековий закон № 9122. Це один з віхових законів, який дозволяє Україні і сьогодні отримати величезну фінансову підтримку для озброєння. Це без сумніву теж один з ключових законів цієї сесії", - додав він.

Також голова ВР підкреслив прийняття закону про зміну підлеглості релігійними громадами.

"Цей законопроект був спрямований на об’єднання українців. Я дуже гордий, що він став законом. Я хочу нагадати, що коли проголошувалось створення української помісної автокефальної церкви, багато московських агітаторів говорили, що це призведе до конфліктів. А насправді це вони і намагаються створювати конфлікти там, де громади одностайно приймають рішення про перехід до ПЦУ. Я наводив приклад, коли за допомогою ті тушок, використовуючи старі засоби, ще засоби періоду Януковича, захоплювали голову громади і намагались захопити церкву. Тому для мене було вкрай важливо, щоб забезпечити право і волю громад приймати самостійні рішення, щоб ніякі ті тушки і ніякі бойовики не могли перешкодити волевиявленню громад", - додав він.

Нагадаємо, 17 січня 2019 року Верховна рада ухвалила закон про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи.

Відзначимо, 17 січня Верховна рада ухвалила закон, який дозволяє держзамовникам державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом.