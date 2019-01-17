Парламент схвалив закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект підтримали 236 нардепів

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". За закон проголосували 236 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, законом передбачається надати можливість держзамовникам державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, щоб оптимізувати цей процес і прискорити процес закупівель по імпорту в разі такої необхідності, а також заощадити кошти за рахунок відсутності плати за посередницькі послуги.

Законом вдосконалюється правове регулювання питань, пов'язаних з офсетними договорами.

Додамо також, в комітеті ВР з питань нацбезпеки відзначали, що законом передбачаються прямі поставки озброєння і техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". За документ проголосували 234 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони рекомендував Верховній раді включити до порядку денного і прийняти проект закону №9122 щодо закупівлі послуг оборонного призначення.

Підкреслимо також, раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що закон про закупівлю послуг оборонного призначення надав США можливість передати технічну допомогу для Збройних сил України. Голова Ради зазначив, що проект закону про здійснення закупівель, продукції, послуг оборонного призначення за імпортом є важливим законопроектом для співпраці з Штатами.