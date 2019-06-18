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Парубий назвал фракции, которые поддерживают новый избирательный кодекс

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 11:03
Парубий назвал фракции, которые поддерживают новый избирательный кодекс
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам спикера ВР, предпосылки для принятия документа есть

Принятие нового избирательного кодекса накануне внеочередных выборов в Верховную раду поддерживают более 5 фракций парламента. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады отметил, что предпосылки для принятия избирательного кодекса есть.

"Есть все предпосылки, чтобы избирательный кодекс был принят. Могу сказать в соответствии с теми консультациями, о которых я знаю. "Блок Петра Порошенко" поддерживает избирательный кодекс об открытых списках, "Народный фронт" поддерживает, "Сапомомич" - поддерживает, "Оппозиционный блок" поддерживает избирательный кодекс. Я убежден, что и Радикальная партия, и "Батькивщина" тоже поддерживают", - заявил Парубий.

Напомним, глава парламента призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

Так, глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса Александр Черненко заявил, что после принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, станет легче выигрывать выборы в Раду.

Кроме того, Черненко подчеркивал, что принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам не снизит количество политических партий, которые смогут войти в состав Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, для ускорения принятия избирательного кодекса докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок.

Добавим также, в документе представлен ряд поправок о введении электронного голосования.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей ПарубийкодексВерховная Рада
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