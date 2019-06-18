Парубій назвав фракції, які підтримують новий виборчий кодекс

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера ВР, передумови для прийняття документу є

Прийняття нового виборчого кодексу напередодні позачергових виборів до Верховної ради підтримують понад 5 фракцій парламенту. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради зазначив, що передумови для прийняття виборчого кодексу є.

"Є усі передумови, щоб виборчий кодекс був прийнятим. Можу сказати відповідно до тих консультацій, які я знаю. "Блок Петра Порошенка" підтримує виборчий кодекс про відкриті списки, "Народний фронт" підтримує, "Сапомоміч" - підтримує, "Опозиційний блок" підтримує виборчий кодекс. Я переконаний, що і Радикальна партія та "Батьківщина" теж підтримують", - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава парламенту закликає пришвидшити розгляд правок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Так, глава робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що після прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками кандидатам у парламент, які припинять бути самовисуванцями, стане легше вигравати вибори в Раду.

Крім того, Черненко підкреслював, що прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками не знизить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, для прискорення прийняття виборчого кодексу доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок.

Додамо також, до документа представлений ряд поправок про введення електронного голосування.