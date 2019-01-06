Парубий назвал дату прибытия томоса в Украину

Томос об автокефалии украинской церкви доставят 7 января
Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в страну завтра, 7 января. Об этом после официальной церемонии на Фанаре заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.
Парубий подчеркнул, что вероятнее всего до завтра украинская сторона особо не будет в подробностях комментировать получение томоса.
"Но могу заверить, что в ближайшие дни, завтра томос будет в Украине", - отметил он.
Напомним, ранее было известно, что на 7 января запланирована рождественская литургия в соборе Святой Софии в Киеве. Ее проведет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Также сообщалось, что томос будет доступен для всеобщего обозрения в Малой Софии.
После вручения томоса президент Украины Петр Порошенко заявил, что церковный документ укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир в стране. Он в очередной раз пообещал религиозную свободу для украинцев, а также назвал новую украинскую церковь гарантией духовной свободы и залогом общественного согласия.