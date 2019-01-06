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Парубий назвал дату прибытия томоса в Украину

Новости » Политика    06.01.2019 - 12:09
Парубий назвал дату прибытия томоса в Украину
Фото: украинская делегация на Фанаре (rada.gov.ua)

Томос об автокефалии украинской церкви доставят 7 января

Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в страну завтра, 7 января. Об этом после официальной церемонии на Фанаре заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что вероятнее всего до завтра украинская сторона особо не будет в подробностях комментировать получение томоса.

"Но могу заверить, что в ближайшие дни, завтра томос будет в Украине", - отметил он.

Напомним, ранее было известно, что на 7 января запланирована рождественская литургия в соборе Святой Софии в Киеве. Ее проведет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Также сообщалось, что томос будет доступен для всеобщего обозрения в Малой Софии.

После вручения томоса президент Украины Петр Порошенко заявил, что церковный документ укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир в стране. Он в очередной раз  пообещал религиозную свободу для украинцев, а также назвал новую украинскую церковь гарантией духовной свободы и залогом общественного согласия.

 

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Новости Украины Андрей ПарубийцерковьТомосАвтокефалия
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