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Порошенко: томос укрепит религиозную свободу и мир в Украине

Новости » Политика    06.01.2019 - 10:56
Порошенко: томос укрепит религиозную свободу и мир в Украине
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко снова пообещал религиозную свободу для украинцев

Томос об автокефалии Православной церкви Украины укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Петра Порошенко.

Порошенко назвал вручение томоса "фактически еще одним Актом провозглашения независимости Украины".

"Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", - отметил он.

Порошенко также назвал новую украинскую церковь гарантией духовной свободы и залогом общественного согласия. По его словам, томос завершит утверждения самостоятельности украинского государства.

"В течение более тысячи лет хранилась и множилась киевская христианская традиция. Сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному бытию. То, что произошло - это настоящее чудо, которым мы обязаны воле Творца. Мы рады, что Вселенский патриарх услышал наш голос и наши просьбы", - добавил президент.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила томос об автокефалии церкви.

Отметим, накануне Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину.

 

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Новости Украины Порошенко ПетрцерковьТомос
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