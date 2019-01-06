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Парубій назвав дату прибуття томосу до України

Новини » Політика    06.01.2019 - 12:09
Парубій назвав дату прибуття томосу до України
Фото: українська делегація на Фанарі (rada.gov.ua)

Томос про автокефалію української церкви доставлять 7 січня

Томос про автокефалію Православної церкви України доставлять до країни завтра, 7 січня. Про це після офіційної церемонії на Фанарі заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій підкреслив, що найімовірніше до завтра українська сторона особливо не буде в подробицях коментувати отримання томосу.

"Але можу запевнити, що найближчими днями, завтра томос буде в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше було відомо, що на 7 січня запланована різдвяна літургія у соборі Святої Софії в Києві. Її проведе предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Також повідомлялося, що томос буде доступний для загального огляду в Малій Софії.

Після вручення томосу президент України Петро Порошенко заявив, що церковний документ зміцнить релігійну свободу і міжконфесійний мир в країні. Він в черговий раз пообіцяв релігійну свободу для українців, а також назвав нову українську церкву гарантією духовної свободи і запорукою суспільної злагоди.

 

Епіфаній просить церкви молитися за мир в Україні
Новини України Андрій ПарубійцерковьТомосАвтокефалія
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