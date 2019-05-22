Парубий инициирует проверку указа Зеленского на соответствие Конституции

Председатель Верховной рады Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сейчас проходит внеочередное заседание Рады.

"Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции. Поэтому я вчера заявил, что с этой секунды буду действовать исключительно в рамках законодательных полномочий. Как председатель ВР не могу остановить указ президента, может только суд определить его соответствие Конституции. Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в КСУ и я поддерживаю эту инициативу депутатов", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что решение Конституционного суда может быть предоставлено только после проведения досрочных парламентских выборов.

"Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позднее, чем проведение самих выборов, но вместе с тем я уверен, что как председатель ВР должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону и перед народом Украины", - добавил он.

РБК-Украина писало, что 21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Напомним, Андрей Парубий направил к президенту Украины Владимира Зеленского письмо с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения на внеочередном заседании парламента.

Добавим, что во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.