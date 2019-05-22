Парубій ініціює перевірку указу Зеленського на відповідність Конституції

Голова Верховної ради Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради у Конституційний суд. Про це повідомляє коресподент РБК-Україна.

Зазначимо, наразі триває позачергове засідання Ради.

"Вважаю, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції. Тому я вчора заявив, що з цієї секунди буду діяти виключно в межах законодавчих повноважень. Як голова ВР не можу зупинити указ президента, може тільки суд визначити його відповідність до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в КСУ і я підтримую цю ініціативу депутатів", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що рішення Конституційного суду може бути надано лише після проведення дострокових парламентських виборів.



"Я розумію, що рішення Конституційного суду може бути пізніше ніж проведення самих виборів, але разом з тим я впевнений, що як голова ВР маю дати політичну оцінку цьому указові і сказати, що його автор буде нести відповідальність і по закону, і перед народом України", - додав він

РБК-Україна писало, що 21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.

Нагадаємо, Андрій Парубій направив до президента України Володимира Зеленського листа з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду на позачерговому засіданні парламенту.

Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.