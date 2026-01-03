У партнерів з'явилося розуміння, як прискорити вступ України до ЄС, - Качка

Наразі не тільки уряд США, але й американський фінансовий ринок вважає, що терміни вступу України до Європейського Союзу можна значно прискорити. Тому 2027 рік, як дата вступу, стає все більш реалістичним.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань національної безпеки.
"Є добра новина: не лише американський уряд. А й фінансовий ринок США вважає, що вступ до ЄС - це наріжний елемент економічного розвитку України", - зазначив Качка.
Зокрема, за його словами, до кінця 2026 року планувалося завершити підготовку до вступу, а до кінця 2028 року - вийти на завершення переговорів. Тобто у 2028 році Україна вела б переговори не тільки про виконання умов, але й про "Договір про умову вступу до ЄС" - документ, потрібний для членства.
Ратифікація усіх документів та вже конкретно момент вступу України планувалися на 2030 рік. Проте деякі елементи - міжнародний договір, його ратифікація - можна значно скоротити.
"Тому та більш амбітна цифра, яка зараз обговорюється в рамках мирного плану з 20 пунктів, теж є реалістичною і є вже певні розуміння, як цей календар можна скоротити... дуже теоретично, надзвичайно рекордно, але можливо", - резюмував Качка.
Нагадаємо, що мирний план США передбачає вступ України в ЄС прискореними темпами - не пізніше, ніж до 2027 року. Вашингтон впевнений, що йому вдасться зламати опір Угорщини та інших країн, які спробують пручатися вступу України до блоку.
Але з цим питанням є певні проблеми. Наприклад, як пише Reuters, у ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі РБК-Україна на початку грудня 2025 року сказав, що терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.