У партнеров появилось понимание, как ускорить вступление Украины в ЕС, - Качка

Сейчас не только правительство США, но и американский финансовый рынок считает, что сроки вступления Украины в Европейский Союз можно значительно ускорить. Поэтому 2027 год, как дата вступления, становится все более реалистичным.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на брифинге в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности.
"Есть хорошая новость: не только американское правительство. Но и финансовый рынок США считает, что вступление в ЕС - это краеугольный элемент экономического развития Украины. У нас есть стандартный календарь ожиданий, который осенью во время презентации отчета расширения говорила европейская комиссия, не украинское правительство, а европейская комиссия", - отметил Качка.
В частности, по его словам, до конца 2026 года планировалось завершить подготовку к вступлению, а до конца 2028 года - выйти на завершение переговоров. То есть в 2028 году Украина вела бы переговоры не только о выполнении условий, но и о "Договоре об условии вступления в ЕС" - документ, необходимый для членства.
Ратификация всех документов и уже конкретно момент вступления Украины планировались на 2030 год. Однако некоторые элементы - международный договор, его ратификация - можно значительно сократить.
"Поэтому и более амбициозная цифра, которая сейчас обсуждается в рамках мирного плана из 20 пунктов, тоже является реалистичной и есть уже определенные понимания, как этот календарь можно сократить... очень теоретически, чрезвычайно рекордно, но возможно", - резюмировал Качка.
Напомним, что мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС ускоренными темпами - не позднее, чем до 2027 года. Вашингтон уверен, что ему удастся сломить сопротивление Венгрии и других стран, которые попытаются сопротивляться вступлению Украины в блок.
Но с этим вопросом есть определенные проблемы. Например, как пишет Reuters, в ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно до 2027 года. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС.
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии РБК-Украина в начале декабря 2025 года сказал, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.