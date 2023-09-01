Партнери України розуміють, що наступ рухається в правильному напрямку, - Кулеба

"Наші партнери, які нам допомагають, в тому числі Сполучені Штати, вони розуміють, що все рухається в правильному напрямку. І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Це просто відбувається, тому що це важко. Це важка боротьба", - сказав він.

Міністр наголосив, що Україна не зазнає поразки, а навпаки - просувається вперед у своєму контрнаступі.

"Якби Україна зазнала поразки, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо поразки - ми рухаємося вперед", - сказав він.

Міністр додав, що тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють в самому його серці.

Він запропонував відчути себе на місці українського воїна, який повертається з місії, бере телефон і бачить, що всі "розумні люди" говорять, які вони повільні і роблять все недостатньо добре.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Тебе ледь не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою - взяв цей клятий російський окоп у запеклому бою. А потім читаєш, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні"", - додав Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що українські військові розпочали наступ у червні. Він просувається важко, адже росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Це уповільнює просування наших захисників.

У зв'язку з цим деякі західні політики та медіа називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

При цьому українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Там заявляли, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

Крім того, Кулеба заявляв, що критикувати повільний темп наступу - це плювати в обличчя українського воїна. Тож він порадив усім критикам заткнутися, приїхати на фронт і спробувати звільнити хоча б один квадратний сантиметр.

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