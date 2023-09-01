UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партнери України розуміють, що наступ рухається в правильному напрямку, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські союзники, в тому числі США, розуміють, що контрнаступ наших воїнів рухається у правильному напрямку без уповільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю CNN.

"Наші партнери, які нам допомагають, в тому числі Сполучені Штати, вони розуміють, що все рухається в правильному напрямку. І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Це просто відбувається, тому що це важко. Це важка боротьба", - сказав він.

Міністр наголосив, що Україна не зазнає поразки, а навпаки - просувається вперед у своєму контрнаступі.

"Якби Україна зазнала поразки, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо поразки - ми рухаємося вперед", - сказав він.

Міністр додав, що тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють в самому його серці. 

Він запропонував відчути себе на місці українського воїна, який повертається з місії, бере телефон і бачить, що всі "розумні люди" говорять, які вони повільні і роблять все недостатньо добре.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Тебе ледь не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою - взяв цей клятий російський окоп у запеклому бою. А потім читаєш, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні"", - додав Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що українські військові розпочали наступ у червні. Він просувається важко, адже росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Це уповільнює просування наших захисників.

У зв'язку з цим деякі західні політики та медіа називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

При цьому українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Там заявляли, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

Крім того, Кулеба заявляв, що критикувати повільний темп наступу - це плювати в обличчя українського воїна. Тож він порадив усім критикам заткнутися, приїхати на фронт і спробувати звільнити хоча б один квадратний сантиметр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаКонтрнаступ ЗСУ