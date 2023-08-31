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Кулеба різко пройшовся по критиках контрнаступу ЗСУ: раджу заткнутися

Україна, Четвер 31 серпня 2023 13:49
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Кулеба різко пройшовся по критиках контрнаступу ЗСУ: раджу заткнутися Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Критики нібито "повільного" контрнаступу ЗСУ мають заткнутися, приїхати на фронт і спробувати звільнити хоча б один квадратний сантиметр.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в іспанському місті Толедо, передає кореспондент РБК-Україна .

"Критикувати повільний темп контрнаступу - це плювати в обличчя українського солдата, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", - сказав він на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Відповідаючи на запитання щодо критики повільних темпів українського контрнаступу, Кулеба заявив: "Я порадив би всім критикам заткнутися, приїхати в Україну і постаратися самим звільнити один квадратний сантиметр".

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався на початку червня. З того часу звільнено близько десяти населених пунктів. В останні дні деокуповано важливі Урожайне та Роботине. При цьому це сили оборони України просунулися в глибину оборони ворога на Мелітопольському напрямку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що звільнення Роботиного стало можливим завдяки одній групі підрозділу ЗСУ, що складалася із 31 бійця. Вони 18 години повзли мінними полями.

Більше про тактичне значення Роботиного і про те, як може розвиватися контрнаступ далі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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