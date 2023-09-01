Партнеры Украины понимают, что наступление движется в правильном направлении, - Кулеба

"Наши партнеры, которые нам помогают, в том числе Соединенные Штаты, они понимают, что все движется в правильном направлении. И они понимают, что нет никакой трагедии или какого-то замедления. Это просто происходит, потому что это тяжело. Это тяжелая борьба", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина не терпит поражения, а наоборот - продвигается вперед в своем контрнаступлении.

"Если бы Украина потерпела поражение, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим поражение - мы двигаемся вперед", - сказал он.

Министр добавил, что тем, кто критикует скорость украинского контрнаступления, стоит подумать о солдатах, которые воюют в самом его сердце.

Он предложил почувствовать себя на месте украинского воина, который возвращается с миссии, берет телефон и видит, что все "умные люди" говорят, какие они медленные и делают все недостаточно хорошо.

"Ты только что потерял двух своих друзей. Тебя чуть не убили. Ты прополз километр на животе, разминируя поле. Ты пожертвовал собой - взял этот проклятый российский окоп в ожесточенном бою. А потом читаешь, что кто-то говорит: "Ребята, вы слишком медленны"", - добавил Кулеба.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что украинские военные начали наступление в июне. Оно продвигается с трудом, ведь россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Это замедляет продвижение наших защитников.

В связи с этим некоторые западные политики и медиа называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как этого ожидалось.

При этом украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки. Там заявляли, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

К примеру, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что его раздражают такие комментарии, ведь "это не шоу, а каждый метр дается кровью".

Кроме того, Кулеба заявлял, что критиковать медленный темп наступления - это плевать в лицо украинского воина. Поэтому он посоветовал всем критикам заткнуться, приехать на фронт и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.