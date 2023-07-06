Є прогрес, але ведуться запеклі бої. Столтенберг про контрнаступ ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна у своєму контрнаступі досягла прогресу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Столтенберг зазначив, що українські сили досягли прогресу у контрнаступі, але "ведуть запеклі бої".

"Вони постали перед складною місцевістю і глибоко ешелонованою російською обороною. Росія має багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу", - розповів він.

За його словами, "війни важко передбачити", але українці "продовжують тиснути й продовжують досягати певного прогресу".

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

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