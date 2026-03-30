Партнери просили Україну зменшити удари по нафтовому сектору РФ, - Зеленський

Після енергетичної світової кризи Україна отримувала сигнали від деяких партнерів щодо зменшення ударів-відповідей по нафтовому сектору РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

"Ми не просто завдаємо ударів. Ми відповідаємо. Чому я нагадую. Останнім часом після енергетичної світової кризи ми отримували сигнали від деяких наших партнерів, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому енергетичному сектору РФ", - розповів президент.

Зеленський підкреслив, якщо Росія готова не атакувати українську енергетику, Україна не буде відповідати ударами по їхній.

"Ми готові говорити, ви пам’ятаєте, про будь-яке припинення вогню. Повністю припинення вогню. Повне припинення вогню. Припинення вогню енергетичне. Припинення - food security і енергетика, тобто і море, і небо. Повністю - щоб не літали ні ракети, ні дрони. Не бити по інфраструктурі", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна вже неодноразово виступала з такими ініціативами і залишається відкритою до діалогу.

"Якщо руські будуть готові - будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час - ми готові вирішити це питання", - додав він.