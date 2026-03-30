Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору РФ, - Зеленский

После энергетического мирового кризиса Украина получала сигналы от некоторых партнеров по уменьшению ответных ударов по нефтяному сектору РФ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

"Мы не просто наносим удары. Мы отвечаем. Почему я напоминаю. В последнее время после энергетического мирового кризиса мы получали сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному энергетическому сектору РФ", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, если Россия готова не атаковать украинскую энергетику, Украина не будет отвечать ударами по их энергетике.

"Мы готовы говорить, вы помните, о любом прекращении огня. Полностью прекращение огня. Полное прекращение огня. Прекращение огня энергетическое. Прекращение - food security и энергетика, то есть и море, и небо. Полностью - чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы - пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время - мы готовы решить этот вопрос", - отметил глава государства.

Он также добавил, что Украина продолжает обсуждать ситуацию с ближневосточными партнерами, в частности по обмену пленных и возвращению украинских детей, вывезенных в Россию, через посредничество Катара.

"Поэтому по вопросу войны России против Украины, последствий: мы, безусловно, обо всем этом говорим. Для нас это приоритет", - подытожил Зеленский.