ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору РФ, - Зеленский

13:10 30.03.2026 Пн
2 мин
Удары по энергетике РФ - не просто атаки, а ответы на действия России
aimg Ірина Глухова
Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

После энергетического мирового кризиса Украина получала сигналы от некоторых партнеров по уменьшению ответных ударов по нефтяному сектору РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

"Мы не просто наносим удары. Мы отвечаем. Почему я напоминаю. В последнее время после энергетического мирового кризиса мы получали сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному энергетическому сектору РФ", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, если Россия готова не атаковать украинскую энергетику, Украина не будет отвечать ударами по их энергетике.

"Мы готовы говорить, вы помните, о любом прекращении огня. Полностью прекращение огня. Полное прекращение огня. Прекращение огня энергетическое. Прекращение - food security и энергетика, то есть и море, и небо. Полностью - чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы - пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время - мы готовы решить этот вопрос", - отметил глава государства.

Он также добавил, что Украина продолжает обсуждать ситуацию с ближневосточными партнерами, в частности по обмену пленных и возвращению украинских детей, вывезенных в Россию, через посредничество Катара.

"Поэтому по вопросу войны России против Украины, последствий: мы, безусловно, обо всем этом говорим. Для нас это приоритет", - подытожил Зеленский.

Атаки Украины на Россию

Напомним, в ночь на 29 марта беспилотники атаковали Ленинградскую область России, что вызвало пожар в порту "Усть-Луга".

Это один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов

Подобные атаки происходили и раньше: в ночь на 27 марта неизвестные дроны также атаковали нефтяные порты в "Усть-Луге" и "Приморске".

Ранее, 25 марта, на территории порта "Усть-Луга" уже возник пожар после атаки дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война в Украине Война России против Украины
Новости
Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский
Аналитика
