Партизани зупинили рух залізничних складів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом (відео)

"Журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцевих пабліках", - зазначають партизани.

Як повідомив рух опору, тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і розпочати відновлювальні роботи.

"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", - наголосили агенти.