Партизани розвідали суднобудівний завод РФ у Санкт-Петербурзі (фото)
Агент "АТЕШ" побував на місці будівництва російських підводних човнів у Санкт-Петербурзі. Мова про суднобудівний завод Адміралтейські верфі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Наш агент розвідав суднобудівний завод Адміралтейські верфі. Зараз тут виробляють підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" і 677 "Лада", та інші військові судна", - йдеться в повідомленні.
Агент виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, імовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, що використовують передові технології скритності та озброєння.
Попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.
"Наші агенти продовжують спостереження й оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БПЛА по Пітеру не варто", - зазначили в "АТЕШ".
Фото: партизани розвідали суднобудівний завод РФ у Санкт-Петербурзі (t.me/atesh_ua)
Діяльність партизанів
Нагадаємо, днями партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили російський зенітний ракетний комплекс "Тор". Він розташований прямо над громадським пляжем.
Напередодні партизани руху "АТЕШ" виявили точку розміщення російської протиповітряної оборони у Сімферопольському районі.
Також партизани виявили місце розташування великої кількості зброї, техніки, зокрема систем С-400 та радіолокаційну станцію на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.
До того ж агенти "АТЕШ" виявили систему ППО, що прикриває дачу російського диктатора Володимира Путіна в Сочі.
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