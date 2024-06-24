ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани провели розвідку у штабі частини ПКС у Санкт-Петербурзі: що вдалось дізнатись (фото)

Санкт-Петербург, Понеділок 24 червня 2024 14:01
UA EN RU
Партизани провели розвідку у штабі частини ПКС у Санкт-Петербурзі: що вдалось дізнатись (фото) Фото: партизани в Санкт-Петербурзі розвідали штаб військової частини ПКС РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта. Окрему увагу було приділено офіцерському складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" в Telegram.

"Агенти "АТЕШ" зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта:

  • 59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

"Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите", - наголосили партизани.

Фото: партизани в Санкт-Петербурзі розвідали штаб військової частини ВКС РФ (t.me/atesh_ua)

Партизани у тилу ворога

Варто зазначити, що на території Росії діє мережа агентів партизанського руху до якої входять цивільні та військові.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, як партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Також напередодні партизани провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в Росії.

Крім того, партизанський рух виявив приховану базу підготовки контрактників з африканських країн у Санкт-Петербурзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкт-Петербург партизаны
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України