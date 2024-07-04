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Партизани знайшли склади ракет Х-22 у Ленінградській області (фото)

Росія, Четвер 04 липня 2024 13:40
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Партизани знайшли склади ракет Х-22 у Ленінградській області (фото) Фото: партизани знайшли склади ракет Х-22 у Ленінградській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зберігають ракети на складах у Ленінградській області. Партизани провели розвідку ракетних сховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент розвідав місце зберігання ракет Х-22 для Ту-22М3. Ці ракети доставляються на аеродром Сільці в Новгородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України", - йдеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", саме на аеродромі Сольці нещодавно ГУР вивів з ладу три такі літаки.

"Біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, на якій транспортуються боєприпаси та для інших видів озброєння. Детальна інформація організації караульної служби, переміщення техніки та особового складу була оперативно передана Силам оборони України", - додали партизани.

Використання ракет Х-22 в Україні

Для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це сталося в ніч проти понеділка, 9 травня, на Донеччині.

Донедавна ППО не могла збивати ракети Х-22. Але під час масованого обстрілу росіян по Україні в ніч проти 19 квітня, ППО вперше знищила ракети Х-22 та бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, вдалося "приземлити" і 14 дронів.

При цьому Росія модернізувала ракети Х-22, надавши їм більшу точність і збільшила дальність, переформатувавши в Х-32.

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