Партизани знайшли склади ракет Х-22 у Ленінградській області (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент розвідав місце зберігання ракет Х-22 для Ту-22М3. Ці ракети доставляються на аеродром Сільці в Новгородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України", - йдеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", саме на аеродромі Сольці нещодавно ГУР вивів з ладу три такі літаки.

"Біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, на якій транспортуються боєприпаси та для інших видів озброєння. Детальна інформація організації караульної служби, переміщення техніки та особового складу була оперативно передана Силам оборони України", - додали партизани.