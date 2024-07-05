RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны остановили движение железнодорожных составов с боеприпасами КНДР под Екатеринбургом (видео)

Фото: партизаны в Екатеренбурге остановили железнодорожное движение боеприпасов из КНДР (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизанам удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных пабликах", - отмечают партизаны.

Как сообщило движение сопротивления, только после получения команды из областного управления ФСБ, дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и начать восстановительные работы.

"А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока на нее возят боеприпасы", - подчеркнули агенты.

Партизаны в тылу врага

Напомним, накануне партизаны обнаружили склады ракет Х-22 в Ленинградской области и провели там разведку.

Кроме того, один из агентов побывал на месте строительства российских подлодок в Санкт-Петербурге. Речь о судостроительном заводе Адмиралтейских верфи.

Также недавно партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРпартизаныВойна России против УкраиныПоезда