Партизаны остановили движение железнодорожных составов с боеприпасами КНДР под Екатеринбургом (видео)

"Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных пабликах", - отмечают партизаны.

Как сообщило движение сопротивления, только после получения команды из областного управления ФСБ, дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и начать восстановительные работы.

"А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока на нее возят боеприпасы", - подчеркнули агенты.