Партизаны остановили движение железнодорожных составов с боеприпасами КНДР под Екатеринбургом (видео)
Партизанам удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных пабликах", - отмечают партизаны.
Как сообщило движение сопротивления, только после получения команды из областного управления ФСБ, дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и начать восстановительные работы.
"А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока на нее возят боеприпасы", - подчеркнули агенты.
Партизаны в тылу врага
Напомним, накануне партизаны обнаружили склады ракет Х-22 в Ленинградской области и провели там разведку.
Кроме того, один из агентов побывал на месте строительства российских подлодок в Санкт-Петербурге. Речь о судостроительном заводе Адмиралтейских верфи.
Также недавно партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.
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