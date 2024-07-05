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Партизаны остановили движение железнодорожных составов с боеприпасами КНДР под Екатеринбургом (видео)

Екатеренбург, Пятница 05 июля 2024 09:01
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Партизаны остановили движение железнодорожных составов с боеприпасами КНДР под Екатеринбургом (видео) Фото: партизаны в Екатеренбурге остановили железнодорожное движение боеприпасов из КНДР (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизанам удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных пабликах", - отмечают партизаны.

Как сообщило движение сопротивления, только после получения команды из областного управления ФСБ, дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и начать восстановительные работы.

"А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока на нее возят боеприпасы", - подчеркнули агенты.

Партизаны в тылу врага

Напомним, накануне партизаны обнаружили склады ракет Х-22 в Ленинградской области и провели там разведку.

Кроме того, один из агентов побывал на месте строительства российских подлодок в Санкт-Петербурге. Речь о судостроительном заводе Адмиралтейских верфи.

Также недавно партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.

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