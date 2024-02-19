Партизани зафіксували прибуття бойовиків Вагнера в Джанкой (фото)

Діяльність українських партизанів в окупованому Криму

Днями партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

Сьогодні стало відомо, що партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт.

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