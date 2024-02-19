Партизаны зафиксировали прибытие боевиков "Вагнера" в Джанкой (фото)

Деятельность украинских партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".

Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.

Сегодня стало известно, что партизаны нашли военную технику захватчиков для дальнейшей ее переброски на фронт.

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