Партизаны зафиксировали прибытие боевиков "Вагнера" в Джанкой (фото)

Украинские партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Группировка направляется в оккупированный украинский города из разных отдаленных регионов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Также сообщается, что партизаны заметили среди прибывших маркировку "Вагнера".
"Обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военных автомобилей из Архангельской области и представителей республики Коми", - отмечает крымское движение сопротивления.
Как подчеркивают партизаны, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.
"Благо наши агенты продолжают работать, в результате чего у нас уже ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди!", - заверили в "АТЕШ".
На днях партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.
Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".
Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.
Сегодня стало известно, что партизаны нашли военную технику захватчиков для дальнейшей ее переброски на фронт.
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