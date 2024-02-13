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Партизани виявили підпільний завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії

Крим, Вівторок 13 лютого 2024 15:21
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Партизани виявили підпільний завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії Фото: партизани виявили завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани знайшли підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії (тимчасово окупований Крим). Крім того, тут поставлено на потік виготовлення протитанкових "їжаків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти нашого руху виявили підпільне підприємство з виготовлення фортифікаційних споруд у Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо партизанам, на підприємстві виготовляють залізобетонні конструкції, у тому числі "зуби дракона" і протитанкові "їжаки".

"Продукцію передають російським окупаційним військам, які продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю", - додають в "Атеш".

Партизани виявили завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Крім того, за їхніми даними, роботи на лінії оборони тривають у прискореному режимі.

Що відомо про "зуби дракона"

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спеціальних бетонних конструкцій, так званих "зубів дракона". Це, на думку окупантів, нібито має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

Так, на російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона". Зокрема, за даними росЗМІ, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

У січні 2023 року повідомлялося, що "зуби дракона" вже більше місяця виробляються на білоруському заводі в Гомелі залізобетонних виробів і вирушають до РФ. Вперше перевезення таких бетонних укріплень у Гомелі було помічено у грудні 2022 року.

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