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Партизани виявили у Криму російську техніку для перекидання на фронт

Крим, Понеділок 19 лютого 2024 00:08
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Партизани виявили у Криму російську техніку для перекидання на фронт Фото: партизани виявили у Джанкойському районі техніку РФ для перекидання на фронт (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.

"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше", - йдеться у повідомленні.

Діяльність українських партизан в окупованому Криму

Днями партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

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