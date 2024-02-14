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Партизани провели розвідку діючої нафтобази РФ у Криму (фото, відео)

Крим, Середа 14 лютого 2024 09:39
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Партизани провели розвідку діючої нафтобази РФ у Криму (фото, відео) Фото: партизани провели розвідку діючої нафтобази РФ у Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали територію нафтобази, що діє, в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Вона охороняється, а в'їзд здійснюється через КПП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти розвідали гіпотетичне місцезнаходження нафтобази і змогли відшукати діючий об'єкт. Уся територія охороняється, виставлено наряд КПП", - йдеться у повідомленні.

"Атеш" припускає, що "нафтобаза на повну силу використовується окупантами".

"Примітно, що поки ми робили фіксацію на камеру, вбрання встромляло в телефонах, що є частим явищем для солдатів, які далеко від фронту. Незабаром, це зіграє з ними в злий жарт", - пообіцяли партизани.

Ситуація в Криму

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Крім того, у тимчасово окупованому Криму під Джанкоєм місцеві жителі 13 лютого почули гучний вибух.

Нагадаємо, 31 січня вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. Згодом стало відомо, що українські захисники завдали по об'єкту ракетного удару. Наступного дня, 1 лютого, російські ЗМІ писали про удар по пункту зв'язку на аеродромі "Бельбек". Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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