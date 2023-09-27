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Партизани визначили локацію ще однієї бази росіян у Севастополі

Фото: партизани визначили локацію ще однієї бази росіян у Севастополі (t.me/atesh_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські та кримськотатарські партизани визначили локацію ще однієї бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Агенти визначили місце розташування пункту зберігання та поповнення запасів загарбників.

На території бази розміщено 6 цистерн, поряд проходять залізничні колії, які використовують військові. Для прикриття використовують лише цивільні бензовози.

Цей об'єкт знаходиться за координатами: 44.5839 33.41732.

"Інформацію передано, очікуємо на події, які призведуть до припинення роботи бази незабаром. Ми повинні позбавити росіян можливості поповнювати запаси палива на півострові та окупованих територіях", - додають в АТЕШ.

Ситуація у Криму

Українські захисники вже кілька тижнів завдають успішних ударів по окупантам у Криму.

Зокрема, вони атакували десатний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті. Внаслідок удару техніка, ймовірно, не підлягає відновленню.

Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Тоді, ймовірно, було ліквідовано командувача Чорноморського флоту.

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