Партизани визначили локацію ще однієї бази росіян у Севастополі

Агенти визначили місце розташування пункту зберігання та поповнення запасів загарбників.

На території бази розміщено 6 цистерн, поряд проходять залізничні колії, які використовують військові. Для прикриття використовують лише цивільні бензовози.

Цей об'єкт знаходиться за координатами: 44.5839 33.41732.

"Інформацію передано, очікуємо на події, які призведуть до припинення роботи бази незабаром. Ми повинні позбавити росіян можливості поповнювати запаси палива на півострові та окупованих територіях", - додають в АТЕШ.

Ситуація у Криму

Українські захисники вже кілька тижнів завдають успішних ударів по окупантам у Криму.

Зокрема, вони атакували десатний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті. Внаслідок удару техніка, ймовірно, не підлягає відновленню.

Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Тоді, ймовірно, було ліквідовано командувача Чорноморського флоту.

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