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Партизаны определили локацию еще одной базы россиян в Севастополе

Фото: партизаны определили локацию еще одной базы россиян в Севастополе (t.me/atesh_ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские и крымскотатарские партизаны определили локацию еще одной базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Агенты определили местоположение пункта хранения и пополнения запасов захватчиков.

На территории базы размещено 6 цистерн, рядом проходят железнодорожные пути, которые используют военные. Для прикрытия используют только гражданские бензовозы.

Этот объект находится по координатам: 44.5839 33.41732.

"Информация передана, ожидаем на события, которые приведут к прекращению работы базы в скором времени. Мы должны лишить россиян возможности пополнять запасы топлива на полуострове и оккупированных территориях", - добавляют в АТЕШ.

Ситуация в Крыму

Украинские защитники уже несколько недель наносят успешные удары по оккупантам в Крыму.

В частности, они атаковали десатный корабль и подлодку РФ в Севастопольской бухте. В результате удара техника, вероятно, не подлежит восстановлению.

Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян. Тогда, вероятно, был ликвидирован командующий Черноморским флотом.

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