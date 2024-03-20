Партизани виявили окупантів в Генічеську, які переховуються серед цивільних (фото)

Українські партизани в частині окупованої Херсонської області прослідкували за загарбниками. Російські військові в Генічеську намагаються переховуватись серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" .

"Агенти нашого руху розповіли нам про те, що в Генічеську, Херсонської області, російські військові намагаються ходити містом без шевронів, а дехто спеціально переодягається в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати як військових", - зазначають партизани.

Як пояснюють в "АТЕШ", усі ці дії зумовлені зростанням партизанського руху в місті.

"Таким чином вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усе і продовжуємо їхню ліквідацію", - наголошує український рух опору.