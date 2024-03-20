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Партизани виявили окупантів в Генічеську, які переховуються серед цивільних (фото)

Крим, Середа 20 березня 2024 10:31
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Партизани виявили окупантів в Генічеську, які переховуються серед цивільних (фото) Фото: партизани виявили російських окупантів в Генічеську (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські партизани в частині окупованої Херсонської області прослідкували за загарбниками. Російські військові в Генічеську намагаються переховуватись серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Агенти нашого руху розповіли нам про те, що в Генічеську, Херсонської області, російські військові намагаються ходити містом без шевронів, а дехто спеціально переодягається в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати як військових", - зазначають партизани.

Як пояснюють в "АТЕШ", усі ці дії зумовлені зростанням партизанського руху в місті.

"Таким чином вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усе і продовжуємо їхню ліквідацію", - наголошує український рух опору.

Фото: російські військові в окупованому Генічеську Херсонської області (t.me/atesh)

Діяльність партизан на окупованих територіях

Нещодавно партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Днями партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

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