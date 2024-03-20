Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе, которые скрываются среди гражданских (фото)
Украинские партизаны в части оккупированной Херсонской области последовали за захватчиками. Российские военные в Геническом пытаются скрываться среди гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .
"Агенты нашего движения рассказали нам о том, что в Геническе, Херсонской области, российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных", - отмечают партизаны.
Как объясняют в "АТЭШ", все эти действия обусловлены ростом партизанского движения в городе.
"Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", - отмечает украинское движение сопротивления.
Деятельность партизан на оккупированных территориях
Недавно партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.
Также партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Кроме того, партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.
На днях партизаны обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.
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