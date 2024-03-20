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Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе, которые скрываются среди гражданских (фото)

Крым, Среда 20 марта 2024 10:31
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Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе, которые скрываются среди гражданских (фото) Фото: партизаны обнаружили российских окупантов в Геническом (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские партизаны в части оккупированной Херсонской области последовали за захватчиками. Российские военные в Геническом пытаются скрываться среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

"Агенты нашего движения рассказали нам о том, что в Геническе, Херсонской области, российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных", - отмечают партизаны.

Как объясняют в "АТЭШ", все эти действия обусловлены ростом партизанского движения в городе.

"Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", - отмечает украинское движение сопротивления.

Фото: российские военные в оккупированном Геническом Херсонской области (t.me/atesh)

Деятельность партизан на оккупированных территориях

Недавно партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

Также партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Кроме того, партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

На днях партизаны обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

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Херсонская область
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