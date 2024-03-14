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Партизани виявили ракетні склади окупантів у Севастополі та назвали точні координати

Фото: партизани виявили ракетні склади окупантів у Севастополі (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму. Загарбники приховали їх неподалік аеродрому Бельбек, що у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Зазначається, що партизани проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек.

"За нашою інформацією, саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для нанесення ударів по мирних містах України", - інформують в "АТЕШ".

Також партизани зазначили точні координати місця розташування складу:

  • 44,6876475, 33,5817732.

"Ми помітили, що росіяни облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак нам про них відомо і вся інформація була передана відповідним людям", - зауважує рух опору. 

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

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СевастопольКрим