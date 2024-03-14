Партизани виявили ракетні склади окупантів у Севастополі та назвали точні координати

Зазначається, що партизани проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек.

"За нашою інформацією, саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для нанесення ударів по мирних містах України", - інформують в "АТЕШ".

Також партизани зазначили точні координати місця розташування складу:

44,6876475, 33,5817732.

"Ми помітили, що росіяни облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак нам про них відомо і вся інформація була передана відповідним людям", - зауважує рух опору.