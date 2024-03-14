Партизаны обнаружили ракетные склады оккупантов в Севастополе и назвали точные координаты

Отмечается, что партизаны проникли на склад ракетного вооружения у аэродрома Бельбек.

"По нашей информации, именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используется для нанесения ударов по мирным городам Украины", - информируют в "АТЕШ".

Также партизаны отметили точные координаты местоположения склада:

44,6876475, 33,5817732.

"Мы заметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям", - отмечает движение сопротивления.