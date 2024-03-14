Партизаны обнаружили ракетные склады оккупантов в Севастополе и назвали точные координаты

Партизаны обнаружили месторасположение ракетных складов РФ на территории оккупированного Крыма. Захватчики скрыли их недалеко от аэродрома Бельбек в Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".
Отмечается, что партизаны проникли на склад ракетного вооружения у аэродрома Бельбек.
"По нашей информации, именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используется для нанесения ударов по мирным городам Украины", - информируют в "АТЕШ".
Также партизаны отметили точные координаты местоположения склада:
"Мы заметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям", - отмечает движение сопротивления.
На днях партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.
На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.