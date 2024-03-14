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Партизаны обнаружили ракетные склады оккупантов в Севастополе и назвали точные координаты

Фото: партизаны обнаружили ракетные склады оккупантов в Севастополе (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили месторасположение ракетных складов РФ на территории оккупированного Крыма. Захватчики скрыли их недалеко от аэродрома Бельбек в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

Отмечается, что партизаны проникли на склад ракетного вооружения у аэродрома Бельбек.

"По нашей информации, именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используется для нанесения ударов по мирным городам Украины", - информируют в "АТЕШ".

Также партизаны отметили точные координаты местоположения склада:

  • 44,6876475, 33,5817732.

"Мы заметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям", - отмечает движение сопротивления.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

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