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Партизани виявили переміщення російської техніки в Тулу для відбиття атак українських БПЛА

Фото: Росія перекидає ППО в Тулу для відпиття атак ураїнських БПЛА (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани зафіксували перекидання російського "Панциря-С" в Тулу після нещодавніх атак українських БПЛА по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ"

"Наші агенти продовжують досліджувати об'єкти зберігання та переробки нафти. Так, нашим агентам вдалося з'ясувати, що після нещодавньої атаки українських безпілотників на Тулу, на початку березня, в місто було перекинуто один комплекс ЗРПК "Панцир С1", - йдеться в повідомленні

Партизани зазначають, що завдання цього комплексу - захист промислової інфраструктури міста. 

"Зараз це сховище намагаються оперативно спустошити, оскільки комплексів ППО недостатньо для повноцінного захисту всіх критично важливих об'єктів інфраструктури", - інформує рух опору, зауваживши, що російська влада не може повною мірою захистити великі міста. 

Діяльність партизан у Росії

Нещодавно ми розповідали, як агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

Також ми повідомляли про те, що партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.

Нещодавно партизани дізнались, що наразі в окупантів наявні суттєві проблеми з установками ППО. Мова йде як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

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