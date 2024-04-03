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У російської ППО серйозні проблеми: партизани розповіли інформацію від "крота"

Україна, Середа 03 квітня 2024 14:12
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У російської ППО серйозні проблеми: партизани розповіли інформацію від "крота" Фото: російська ППО має суттєві проблеми (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі в окупантів наявні суттєві проблеми з установками ППО. Мова йде як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.

"Судячи з усього, цю техніку було вилучено зі старих запасів, а ракети для цього зенітно-ракетного комплексу погіршилися під час зберігання на складах. Найчастіше вони просто не можуть вразити ціль, навіть якщо її виявлено", - повідомляють партизани.

Проблеми з новітніми системами

Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.

"Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності", - інформує агент руху опору.

Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.

Діяльність партизан у Росії

Нещодавно ми розповідали, як агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

Днями ми повідомляли про те, що партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.

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ППО Війна Росії проти України
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